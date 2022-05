"Wir investieren weiterhin massiv in Öl und Gas und entwickeln fünf neue Gasproduktionen, etwa in Norwegen und im Schwarzen Meer." - "Von jährlich 3,5 Milliarden Euro investieren wir 1,6 Milliarden in Exploration und Produktion."

Zitate aus 1985? Oder von einem der unbelehrbaren Driller aus dem Lager von Donald Trump?

Mitnichten. Die Aussagen stammen von Alfred Stern, Chef der OMV. Zumindest bis 2030, so der Manager Anfang des Monats, werde weiter in die Ausbeutung und den Verkauf fossiler ...