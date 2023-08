Schon seit Langem betreiben Unternehmen Greenwashing. Und jetzt auch Politiker.

Der Versuch, alle möglichen Branchen einzugrünen, ihnen also klimaschützende Eigenschaften zuzuschreiben, hat schon seltsame Blüten getrieben. Erinnert sei an die Kampagne für "grünen Beton" oder an die Behauptung, Flughäfen könnten klimaneutral werden.

Den Vogel abgeschossen hat nun Rishi ...