Am Rande der UN-Vollversammlung fand am Mittwoch ein Klimagipfel in New York statt. Doch die größten Klimaverschmutzer hatten kein Interesse, daran teilzunehmen.

Diese Woche hat die Welt auf New York geblickt. Dort fand die Vollversammlung der Vereinten Nationen statt. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt kamen zusammen, hielten Reden, tauschten sich in Gesprächen aus. So viele Regierende an einem Ort, ideal auch ...