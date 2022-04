Wie festgeklebt in Putins Reich

Österreichs Wirtschaftsfunktionäre wollen fossile Energien lieber noch mehr subventionieren.

"Never waste a good crisis", so lautet ein bekanntes englisches Sprichwort. Dass man eine gute Krise nie ungenutzt vorübergehen lassen sollte, beherzigen soeben Österreichs Wirtschaftsfunktionäre. Sie fordern eine Kursänderung mit Volldampf zurück in die Vergangenheit.

Statt die hohen Preise für klimaschädliche Energien aus Kohle, Öl und Gas als endgültigen Anreiz zum Ausstieg zu akzeptieren, wollen sie lieber weiter Geld in dieses Fass ohne Boden schütten.

Statt jetzt viel Geld in die Hand zu nehmen, um in ...