Bangen, Hoffen und Freude

Ich erinnere mich gut an Momente in der jüngeren Geschichte, in denen man das europäische Zusammengehörigkeitsgefühl regelrecht mit Händen greifen konnte. Tragische Augenblicke, wie das gewaltsame Ende des "Prager Frühlings". Dramatische, wie die "Nelkenrevolution", durch die in Portugal endlich die Diktatur der Demokratie weichen musste. Und einfach beglückende, wie den Fall der Berliner Mauer.

Diese Liste politischer Umwälzungen ließe sich noch lange fortsetzen. Eines haben alle Ereignisse gemeinsam: Immer hielt ganz Europa den Atem an. Immer bangten und hofften alle, dass es gut gehen möge. Immer trauerten alle, wenn der Demokratisierungsversuch scheiterte. Und als der "Eiserne Vorhang" fiel, war es ein Fest für alle Europäer.