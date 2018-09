"Was geht mich diese EU an" - diese Einstellung durfte nicht einreißen. Schon gar nicht bei Journalisten. Also veranstaltete das Kuratorium für Journalistenausbildung (KfJ) mit dem Europäischen Parlament 2006 Seminare. Zielgruppe: Lokal- und Regionaljournalisten von Tages-, Wochen- oder Gemeindezeitungen. Diese sollten verstehen, dass "diese EU" alle angeht und nicht etwas Abstraktes in Brüssel ist.