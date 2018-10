Mein Europa SN

Wenn meine Familie auch bildungsbürgerlich orientiert war, an nationalistischem Bodensatz fehlte es leider auch nicht, und dafür ist mir ein Sensorium geblieben, das allergisch reagiert auf alles, was in diese Richtung weist. Haben wir noch immer nicht genug von diesen Arroganzen, zu einem "besonderen" Volk zu gehören?