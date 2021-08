Das Jahr der Hortensien

Das außergewöhnlich regenreiche Gartenjahr hat eine Pflanze zur Höchstform gebracht: die Hortensie. Vor allem die Rispenhortensien zählen zu den großen Stars in diesen Tagen.

Während die Tomatenfreunde dieses Jahr eine große Missernte erleben, können sich andere Pflanzen mit dem vielen Regen und vor allem der hohen Luftfeuchtigkeit besonders gut entwickeln. Bäume und Sträucher verzeichnen Zuwächse wie schon lange nicht mehr, auch die Rasenflächen leuchten in Tiefgrün, und als ob wir auf den Azoren oder in der Bretagne wären, blühen die Hortensien in üppiger Pracht.

Besonders die Rispenhortensien (Hydrangea paniculata) sind so üppig im Wachstum, dass es eine Freude ist. Sie zeichnen sich ...