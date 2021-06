Der EM-Garten für daheim

König Fußball regiert wieder und so manche Nachwuchs Kicker möchten auch daheim am sattgrünen Rasen auftrumpfen. Chemie bei der Rasenpflege ist nicht mehr in, aber den schönen Rasen schafft man auch problemlos ganz ohne Unkrautvernichter oder Kunstdünger. Mit diesen vier Tipps, wird der Rasen fit für die private Europameisterschaft:

Nie zu kurz Mähen: EM-tauglich und besonders unkrautresistent wird ein Rasen nur dann, wenn man ihn nicht zu kurz mäht. Ideale Schnitthöhe liegt bei trübem Wetter um die vier ...