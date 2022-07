Der König der Düfte

Bei Stefan Zwickl wurde die Leidenschaft für Düfte früh gelegt - am Bauernhof der Eltern. Der alte Schweinestall verwandelte sich in eine moderne Duftküche.

Als Bub eines Landwirts musste er stundenlang Unkraut jäten und schnupperte er an den Pflanzen. Als Student für Lebensmitteltechnologie forschte er am Haltbarmachen von Kopfsalat für den Transport. Doch seine wahre Leidenschaft blieben die Düfte. "Zehn Jahre habe ich es als Hobby betrieben. Seit vier Jahren ist es mein Job", sagt Stefan Zwickl aus Frauenkirchen im Burgenland. "Steppenduft" nennt er seine Duftfabrik, in der nur Duftpflanzen verarbeitet werden, die auch hier wachsen - unter anderem Eukalyptus. Mannshoch werden die Pflanzen ...