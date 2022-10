Pflanzen energiesparend überwintern

Die Energiekrise trifft auch die Gärtnerinnen und Gärtner. Denn in den nächsten Wochen geht es darum, die nicht winterharten Pflanzen sicher zu verstauen.

Viele der sogenannten Kübelpflanzen sind aber robuster, als wir denken. Und wenn wir Glück haben und der Winter wieder so mild ist wie in den letzten Jahren, dann können wir so manches mediterrane Gewächs auch im Freien lassen.

Das Glashaus

Das Gewächshaus ist sicherlich auch in Zeiten, in denen mit Energie sparsam umgegangen werden muss, einer der besten Plätze. Denn hier wird die Energie der Sonne am besten ausgenützt. Selbst an trüben Tagen erwärmt sich die ...