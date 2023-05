Nässe, Hitze und ein neuer Schädling: Wer reiche Ernte einfahren will, sollte ein paar Tipps beachten.

Die Paradiesäpfel haben ihnen den (österreichischen) Namen gegeben: den Paradeisern. Im Osten des Landes der gängige Name. Im Westen sind es die Tomaten - abgeleitet von einer mexikanischen Indianersprache, wo sie "Tomatl" heißen.

Sie liegen in der Beliebtheit als Gemüse klar an der Spitze. Statistisch sind es 29 Kilogramm pro Jahr, die pro Person in Österreich gegessen werden.

Und viele dieser 29 Kilogramm werden nicht gekauft, sondern selbst gezogen. Und hier sind die zehn Schritte zum ...