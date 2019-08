Diese Eier sind nicht faul

Ich habe seit drei Jahren kein Waschmittel mehr gekauft. Stattdessen kommen bei mir Eier in die Trommel. Freiland sind sie nicht, aber trotzdem umweltfreundlich: Die sogenannten Wascheier kommen aus Großbritannien, sind faustgroß und gefüllt mit kleinen Pellets aus natürlichen Mineralien. Die verhindern nicht nur, dass Chemikalien ins Abwasser gelangen, sondern tun auch der Haut gut. Ich verwende sie bei jeder Temperatur, zu jeder Wäsche und musste außer den knapp 30 Euro Anschaffungskosten nie wieder Geld für Waschmittel ausgeben - was im Übrigen viele Verpackungen einspart. Die Eier halten für

720 Waschgänge, verspricht der Hersteller. Ich bin überschlagsmäßig gerechnet bei Waschgang Nummer 432. Meine Verwandten und Freunde beschenke ich regelmäßig damit. Am liebsten zu Ostern, weil da der Beschenkte das Ei inmitten der ganzen Osterdekoration besonders lang suchen muss.