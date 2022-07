Es muss nicht immer Hallstatt sein

China hat nicht nur den Besuchermagneten im Salzkammergut nachgebaut. Auch eine alte chinesische Stadt hat einen Zwilling bekommen.



Steinerne Bogenbrücken, kleine Dschunken in pittoresken Kanälen, rote Laternen über kunstvoll geschnitzten Holztüren - fehlt nur noch, dass man an der nächsten Ecke dem Kaiser von China in die Arme läuft.

Aber keine Angst, man kollidiert lediglich mit fotografierenden Touristen, die den Zauber dieser Stadt mit ihrem Handy festhalten wollen. Willkommen in Gubei Shuizhen, wo China sehr alt aussieht.

Pagoden, Wandelgänge, geschwungene Dachgiebel und verträumte Innenhöfe - als unbedarfter Besucher fühlt man sich in die Zeit ...