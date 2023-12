Aufstehen, Kron(zeug)e(nstatus) richten, weitergehen …

Thomas Schmid darf im Kurz-Prozess seinen früheren Aussagen nicht widersprechen. Wir gehen davon aus, er wird sie 100% wortgetreu wiederholen.

Um sich in keine Widersprüche zu verwickeln und die Aussicht auf den Kronzeugenstaus zu erhalten, muss sich Thomas Schmid ganz genau an frühere Aussagen halten. Das wird sicher lustig. Wir bringen exklusiv vorab das Prozessprotokoll vom Montag (ausschließlich mit wortgetreuen Schmid-Originalaussagen):

Richter: "Herr Schmid, schön, dass sie nach ihrer anfänglichen Verhinderung diesmal eigens mit dem Zug aus Amsterdam zum Prozess nach Wien gekommen sind."

Schmid: "Oh Gott, reisen wie der Pöbel."

Richter: "Danke fürs Erscheinen. Als baldiger Kronzeuge sind sie sicher gern gekommen?"

Schmid: "Ich hasse euch, dass ich da herkommen muss zu diesen Tieren für Strafregister." Staatsanwalt: "Aber Herr Schmid, ich muss doch sehr bitten! Sie sind jetzt gewissermaßen im Team der WKStA."

Schmid: "Dass du mir diese Chance gibst, mich zu beweisen, ist so grenzgenial. Habe Mörder-respekt davor und es wird echt cool! Es taugt mir so, in deinem Team sein zu dürfen!"

Staatsanwalt: "Na, sehen Sie, geht ja! Warum sind Sie eigentlich nicht mehr ÖVP-Mitglied?"

Schmid: "Ein für mich ganz wesentlicher Punkt, der mich auch zum Umdenken bewegt hat, war, dass meine Mutter zu mir gesagt hat, wir haben dich so nicht erzogen, wenn du etwas falsch gemacht hast, dann steh dazu und das mit allen Konsequenzen."

Staatsanwalt: "Was haben Sie daraufhin zu Ihrer Mutter gesagt?"

Schmid: "Du bist Familie."

Richter: "Wie hat Sebastian Kurz reagiert, als er erfuhr, dass Sie Kronzeuge werden wollen?"

Schmid: "Er war zunächst rot, dann blass, dann zittrig."

Richter: "Stimmt es, dass Sie auf Ihrem Handy das eine oder andere Aktfoto …"

Schmid: "Die im Akt dargestellte Verdachtslage trifft im Wesentlichen zu."

Richter: "Sind Sie froh darüber, dass nicht zuletzt durch Ihr Zutun Nehammer Kanzler ist?"

Schmid: "Ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler!"

Staatsanwalt: "Sie müssen genau aufpassen, welche Kanzler Sie adorieren. Sobald Sie falsch aussagen, ist der Kronzeugenstatus weg."

Schmid: "Ich stürze mich heute in die Donau, und du bist schuld."

Staatsanwalt: "Nun mal langsam, wenn Sie bei Ihren früheren Aussagen bleiben, haben Sie weiter Chancen auf den Kronzeugenstatus."

Schmid: "Das bist du mir echt schuldig!"

Richter: "Was würden Sie zu einem Kronzeugenstatus sagen?"

Schmid: "Dich zu haben ist so ein Segen."

Staatsanwalt: "Stimmt es, dass Sie Chef der Österreichischen Bundeskammer instrumentalisierter Belastungszeugen werden wollen?"

Schmid: "Sebastian will, dass ich noch bleibe. Ich will so schnell wie möglich zur ÖBIB."