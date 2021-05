Das Telefonat der Woche

Schli SN

Van der Bellen: Ich wende mich heute an Sie, weil etwas eingetreten ist, was es in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben hat.Blümel (lacht): Hmm. Lassen S' mich raten! In Niederösterreich ist ein Roter was geworden? Oder gar in Wien ein Schwarzer? Oder hat die Politik der Novomatic etwas gespendet?VdB: Ihnen wird das Lachen gleich vergehen: Ich muss Sie exekutieren lassen.Blümel (schluckt): Exek... - mich? Ich mein, wir haben uns vielleicht nicht immer 100-prozentig an den Buchstaben des ...