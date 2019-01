Neues aus blauen Liederbüchern: Blauer Kickl statt grüner Kaktus

Im sangesfreudigen blauen Umfeld ist der Schlager "Mein feiner blauer Kickl" frei nach "Mein kleiner grüner Kaktus" längst der große Buden-Hit.



D' Flüchtling, die smarten, aufs Asyl warten,

haben viel Geld und kein Gewissen,

kriegen mehr Beute als uns're Leute.

und wollen von Deutschtum gar nichts wissen.



Mein feiner blauer Kickl bringt sich in Position,

hollari, hollari, hollaro!

Was braucht er Menschenrechte, was braucht er d' Konvention,

hollari, hollari, hollaro!

Er macht auf Bösewicht, der Ungezog'nes spricht,

denn er ist Straches Kickl und der sticht, sticht, sticht.

Der reine blaue Kickl setzt voll auf Provokation,

hollari, hollari, hollaro!