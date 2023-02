Viel Spaß mit den künftig dezent umgeschriebenen Chat-Zitaten

Wenn bald wirklich aus Ermittlungsakten nicht mehr direkt zitiert werden darf - "Alter - dann geht's aber ab!"



Schli SN

Das dräuende Verbot direkter Zitate aus Ermittlungsakten macht journalistische Arbeit in Zukunft nicht gerade leichter. Wir haben unsere gesamte künstliche Intelligenz zusammengenommen, um zentrale Chat-Zitate, die wohl bald ganz geheim bleiben müssen, beispielhaft einer künftig erlaubten Umschreibung zu unterziehen: Finanzminister Gernot Blümel an Thomas Schmid: "Du bist Familie" heißt dann in der einzig legalen Zitiervariante: "Ein durch diminutiv-florale Nomenklatur geprägter Säckelwart hebt eine unmittelbare Assoziierung seines Gesprächspartners zu einer gemeinhin als Keimzelle der Gesellschaft bezeichneten Personenverbindung hervor, die auch als ...