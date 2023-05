Ein Plädoyer für die Generation Z - Ganz so schlimm sind wir nicht

Faul, onlinesüchtig, verweichlicht - das sind nur drei der zahlreichen Vorurteile, mit denen die Generation Z regelmäßig konfrontiert wird. Die Ö3-Jugendstudie 2023 verdeutlicht aber wieder, dass wir vielleicht doch nicht so schlimm und verloren sind, wie so manche Ältere annehmen.

Die wollen alle nicht g'scheit arbeiten, Vollzeit erst recht nicht. Einen normalen Beruf will von denen sowieso niemand mehr, alle möchten Influencer oder YouTuber werden (das sind übrigens richtige Berufe!) und den ganzen Tag ins Handy schauen, wie sie es ohnehin schon tun. So könnte die klischeehafte Zukunftsvision des Arbeitslebens einer jungen Person klingen. Aber ganz so schlecht steht es nicht um die Zukunft der Arbeitswelt, die in den Händen der Gen Z liegt: Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass ...