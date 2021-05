Als Widerrede wirklich tödlich war

War alles schon einmal da SN

Anna Haags mutige Tagebücher in der NS-Diktatur Wenn in der gegenwärtigen Coronakrise von manchen absurde NS-Vergleiche vorgebracht werden, ist das mehr als eine Verhöhnung der Opfer. Was es bedeutet, in einer verbrecherischen Diktatur gegen den Strom zu schwimmen, davon zeugt Anna Haags (1888-1982) Tagebuch. Sie überliefert alltägliche Begebenheiten, berichtet u. a. von der Judenverfolgung und -vernichtung, der Ermordung "Geisteskranker", aber auch der Angst der Städter, wenn nachts die Bomben fielen. Trost spendete ihr das verbotene Hören von Feindsendern wie der britischen ...