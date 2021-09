Als Wien unter der Epidemie stöhnte

War alles schon einmal da SN

Das Jahr 1850 zeigte: Nach der Cholera kam die Party Auch wenn Wien heuer im "Economist"-Ranking der lebenswertesten Städte abstürzte, was mit Corona erklärt wird: Das von Wolfgang Gasser herausgegebene Tagebuch des jüdischen Hauslehrers und Journalisten Benjamin Kewall (1806-1880) beweist, dass man sich hier schon Mitte des 19. Jahrhunderts von einer Seuche nicht unterkriegen ließ. Im Sommer 1849 grassierte erneut die Cholera: "Schon am frühen Morgen, wenn man noch froh ist, in der Nacht nicht gestorben zu sein, hört man ...