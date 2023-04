Her mit echt deutschen Löwen!

Angst vor Überfremdung - damals und heute. In Italien sagt ein Gesetzesentwurf Anglizismen den Kampf an; (zu) viele englische Wörter würden die italienische Sprache "erniedrigen und demütigen". In Niederösterreich soll mittels "Wirtshausprämie" nur die "traditionelle und regionale" Küche gefördert werden. So wichtig die Pflege der Landessprachen und ihrer Dialekte ist, so köstlich (bitte nicht lecker!) Schnitzel und Knödel sind: Augenmaß bleibt gefragt. Im Kampf gegen Kaiser Napoleon I. (1769-1821) und die französische Vormachtstellung in Europa lobte der in russischen Diensten ...