Aus der Sklaverei in die Freiheit

Das Schlüsselereignis im Leben von Frederick Douglass In seiner Autobiografie schildert Frederick Douglass (1817/18 - 1895), was es bedeutet, versklavt zu sein. Im Alter von etwa sieben Jahren kam er von der Plantage als Haussklave nach Baltimore in das Haus von Mr. Hugh Auld. "Und hier sah ich etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte; es war ein weißes Gesicht, das von den freundlichsten Gefühlen strahlte; es war das Gesicht meiner neuen Herrin Sophia Auld." Doch das blieb nicht ...