Blücher und der Elefant

Ein Kriegsheld litt an Wahnvorstellungen



War es das Alter, zu viel Alkohol oder eine psychische Erkrankung? Jedenfalls erlitt der preußische Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819), wie Zeitgenossen überlieferten, mehrmals einen Nervenzusammenbruch. "Im Winter 1810/11 zeigten sich entschiedene Spuren von Geistesabwesenheit, und er [Blücher] glaubte buchstäblich, als Strafe für seine Sünden mit einem Elefanten schwanger zu sein", beschrieb Kriegsminister Hermann von Boyen in seinen "Denkwürdigkeiten". "Eine Zeit glaubte er, daß von Frankreich aus seine Bedienten bestochen wären, und ihm nun die Fußböden seiner Zimmer so heizten, daß er sich die Füße verbrennen solle, so daß er entweder nur mit aufgehobenen Beinen sitzen könne oder auf den Zehenspitzen herumspringen müsse."

Blücher erholte sich wieder und wurde in den Befreiungskriegen seinem Beinamen "Marschall Vorwärts" gerecht, doch in Frankreich erlitt er erneut einen psychischen Zusammenbruch und verlor seine Sehkraft. Echte Helden geben sich nicht so schnell geschlagen: Er griff zu einem Damenhut aus Seide, um seine Augen zu schützen, und begleitete seine Truppen in der Kutsche, bis er wieder fit war.

Nach dem Sieg bei Waterloo genoss Blücher seinen Lebensabend. Als er beim Kartenspiel wieder einmal eine hohe Summe verloren hatte, bat er Friedrich Wilhelm III., seine Spielschulden zu begleichen. Der König lehnte ab, woraufhin Blücher kampflustig antwortete: "Sie haben all die Jahre mit meinen Knochen gespielt, so habe ich jetzt ein Recht, mit Ihrem Geld zu spielen."