China und die Häfen der Welt

Ein klarer Blick auf eine schon lange vernetzte Welt Der Trend zur Globalgeschichte erlaubt es, auch bislang vernachlässigte Regionen stärker miteinzubeziehen, Zusammenhänge und Kettenreaktionen aufzuzeigen, deren Bedeutung davor vielleicht nicht so deutlich wahrgenommen wurde. Karten eignen sich für den Blick auf das große Ganze besonders gut. China war schon 200 n. Chr. über Verkehrswege zu Land und zu See mit dem Römischen Reich verknüpft; eingebunden in den Handel am Indischen Ozean waren neben den Großreichen in Nordindien und im Iranischen ...