Der erste Klimaschützer?

Humboldt: Zerstört man die Wälder, versiegen die Quellen Den Universalgelehrten Alexander von Humboldt (1769-1859) zog es aus Berlin hinaus in die ferne Welt. Zwar konnte er, auch durch Kriege bedingt, nicht immer so reisen, wie er wollte, aber sein mehrjähriger Aufenthalt in Lateinamerika eröffnete (nicht nur) ihm neue Horizonte. Er wollte auch in anderen die "Liebe zur Natur" wecken, wie Biografin Andrea Wulf betont. Am Valenciasee in Venezuela erforschte er - ein entschiedener Gegner des Kolonialismus und der Sklaverei - ...