Ein Rettich für den Ehebrecher

War alles schon einmal da SN

Nicht nur die Todesstrafe schreckte ab Heutzutage führt ein Ehebruch zwar häufig zur Scheidung, er ist in vielen Ländern aber nicht mehr strafbar. In früheren Jahrhunderten hingegen drohten Ehebrechern harte Strafen bis hin zum Tod, zumal der (männliche) Täter damit auch das Eigentumsrecht des Mannes an seiner Ehefrau verletzte. In der Antike konnte ein gehörnter Ehemann, der das Paar in flagranti ertappte, den Ehebrecher töten. Dies musste jedoch sofort geschehen; schritt der Ehemann erst später zur Tat, galt es als ...