Essen? Aber mit Sicherheit!

War alles schon einmal da SN

Wie Seuchen und Lebensmittelskandale unsere Esskultur prägen In den vergangenen Jahren wurde deutlich: Die Angst vor Ansteckung lässt gesellige Tischrunden schrumpfen. Das bewirkte auch schon die Pest im 14. Jahrhundert: War es zuvor üblich, dass die Bewohner einer Burg im Rittersaal zusammen speisten (freilich an getrennten Tischen und Plätzen, die den jeweiligen Rang anzeigten) und in den Küchen städtischer Handwerkerhäuser die Familie des Meisters gemeinsam mit dem Gesinde aß, ging man nun auf Distanz. Wer es sich leisten konnte, zog ...