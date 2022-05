Größer ist nicht zwingend besser

War alles schon einmal da SN

Hirnforscherin bestätigte: Frauen sind nicht dümmer als Männer! Noch heute begegnen Frauen in der Berufswelt manche Vorurteile. Mit einem davon wollte die Lehrerin und Schriftstellerin Agnes von Zahn-Harnack (1884-1950) 1927 aufräumen. Als debattiert wurde, ob man Frauen aufgrund vermeintlich geringerer geistiger Fähigkeiten von bestimmten Berufen ausschließen sollte, fragte sie bei der Expertin nach: Cécile Vogt (1875-1962). An der Seite ihres Mannes Oskar Vogt (1870-1959) spielte die gebürtige Französin in der Hirnforschung keineswegs eine Nebenrolle. Sie hatte 1893 in Paris ihr ...