Hoch hinauf? Aber sicher!

Wie Elisha Otis die Liftfahrt voranbrachte Der Mechanikermeister Elisha Graves Otis (1811-1861) arbeitete in einer Fabrik für Bettgestelle in Yonkers, New York, und sollte einen Lastenaufzug konstruieren. Ein Lift war damals nichts Neues, aber mit der Sicherheit haperte es. Es wurden Seile aus Hanf (statt Stahl) verwendet, und die rissen häufig. Kein Wunder, dass Aufzüge vorwiegend für Lasten eingesetzt wurden. Otis entwickelte eine Sicherheitsfangvorrichtung, eine Stahlfeder, die in Zahnschienen einrastete, wenn das Seil riss. 1853 machte er sich als Unternehmer ...