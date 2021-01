Im Walzerschritt ins Fettnäpfchen

War alles schon einmal da SN

Ein echter Wiener knöpft vor der Kaisermutter den Frack auf. Was wäre ein neues Jahr ohne Donauwalzer, der es einleitet? Um 1800 kam der Wiener Walzer auf und erfreute sich bald in allen Gesellschaftsschichten größter Beliebtheit. Er wurde in Tanzlokalen wie auch bei Hofe aufgeführt, wobei er in der vornehmen Welt durch den engen Kontakt des Paares sowie die schwungvolle Art, ihn zu tanzen, anfangs als unschicklich galt. Der Walzer ist untrennbar verknüpft mit den Namen Johann Strauß: Der Vater ...