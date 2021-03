Insekten als Nahrungsmittel?

War alles schon einmal da SN

Gar nicht so übel, befand schon David Livingstone Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit hat Mehlkäferlarven als zum Verzehr geeignet eingestuft. Wie Insekten munden, erkundete der Schotte David Livingstone (1813-1873) schon im 19. Jahrhundert. Nach dem Studium der Medizin und Theologie ging er 1840 als Missionar und Arzt nach Afrika, wo er sich als Forschungsreisender einen Namen machte. In seinen Publikationen prangerte er den Sklavenhandel an; jedoch leistete das von ihm (und anderen) gezeichnete Bild des "dunklen Kontinents" dem Imperialismus europäischer Großmächte ...