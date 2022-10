Kaiserin der Prostituierten

War alles schon einmal da SN

Theodora kämpfte entschlossen gegen den Mädchenhandel An der Seite des Kaisers Justinian I. (um 482-565) dürfte Theodora (ca. 497-548) durchaus Einfluss auf seine Politik genommen haben; ein Schwerpunkt waren die Sozialfürsorge und vor allem das Los der Schauspielerinnen und Prostituierten, was wohl mit ihrer Herkunft aus einfachen Verhältnissen zu erklären ist. Theodora trat in jungen Jahren bei Showeinlagen zwischen den Wagenrennen und als Schauspielerin auf, wobei in der Spätantike eine enge Verbindung von Bühne und Prostitution bestand. Vermutlich hat sie gegen ...