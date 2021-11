Krankenstand wird kontrolliert

War alles schon einmal da SN

Auch mit der besten Perücke kam man nicht durch Was tun, wenn man aufgrund von Alter oder Krankheit nicht mehr arbeiten kann oder seinen Job verliert? Heute besteht durch die moderne Sozialversicherung - auch wenn das System nicht perfekt ist - eine gewisse Sicherheit. Und früher? Da gerieten Arbeitsunfähige nur zu schnell in die Lage, auf der Straße betteln zu müssen. Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit setzten Zünfte und Knappschaften auf Selbsthilfe: Arbeitende zahlten in den Bruderladen oder ...