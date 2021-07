Marie Antoinette und das Mehl

War alles schon einmal da SN

Waren Perücken schuld an einer Hungersnot? Das ausgehende 18. Jahrhundert war eine spannende Zeit des Umbruchs. Helge Hesse verfolgt die Spuren ausgewählter Zeitgenossen und stößt dabei auf interessante Episoden. So zog Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ins Gartenhaus und schickte seine Lebensgefährtin und die Kinder 1799 wochenlang fort, um in Ruhe arbeiten zu können, wie er seinem Freund Friedrich Schiller (1759-1805) schrieb. Während die Perücke in bürgerlichen Kreisen aus der Mode kam, wurde sie an den Adelshöfen immer prächtiger. In ...