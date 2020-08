Meuterei, aber nicht auf der Bounty

War alles schon einmal da SN

Wie Gouverneur William Bligh auch noch gegen den Rum verlor. Auch Maßnahmen der Regierung, die objektiv betrachtet sinnvoll erscheinen, können Protest auslösen. Das erlebten Politiker schon früher. Der britische Innenminister Lord Sydney (1733-1800) wollte die neue Strafkolonie in Australien alkoholfrei halten, wogegen die Marineinfanteristen 1787 vor dem Auslaufen der Schiffe meuterten. In den nächsten Jahren blieb Rum in Australien knapp und wurde zur inoffiziellen Währung. So erhielten Sträflinge für die Errichtung der ersten Kirche 50 Pfund Fleisch, 3 Pfund Tabak, ...