Mit Axt und Kartoffelpüree

War alles schon einmal da SN

Heiligt der Zweck die Zerstörung von Kunstschätzen? In der National Gallery in London schütteten Umweltaktivistinnen Tomatensuppe auf Vincent van Goghs "Sonnenblumen"; im Potsdamer Museum Barberini war es Kartoffelpüree, das ein Bild Claude Monets aus der Serie "Les Meules" (Getreideschober) traf. Unbestritten: Das Thema Umweltschutz ist wichtig und es ist notwendig, öffentlichkeitswirksam darauf hinzuweisen. Doch schon früher stießen Angriffe auf Kunstwerke keineswegs nur auf Zustimmung, wie die Suffragetten erlebten, die für ein ebenfalls berechtigtes Anliegen stritten - nämlich das Frauenwahlrecht in ...