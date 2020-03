War alles schon einmal da SN

Zechen wie die alten Römer Wer an Zustände wie am berüchtigten Ballermann, dem Partystrand von Mallorca, denkt, irrt. Im alten Rom herrschten beim Trinkgelage (comissatio) andere Sitten. Zum Auftakt hängte man sich Efeu- oder Myrtenkränze um, in die Veilchen- oder ...