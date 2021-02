Namenskritzler und Kritiker

War alles schon einmal da SN

Joseph Kyselak nahm Tripadvisor vorweg - oder so ähnlich Der Wiener Beamte Joseph Kyselak (1798-1831) wanderte 1825 durch Österreich. Berühmt wurde er dadurch, dass er - wohl durch eine Wette angestachelt - u. a. an Felsen und Burgruinen seinen Namen und die Jahreszahl hinterließ. Amüsant zu lesen sind seine launigen Beschreibungen der Gasthäuser, die an Einträge in moderne Restaurant-Bewertungsportale erinnern. In Graz lobte er das Wirtshaus zum "Wilden Mann" für Reinlichkeit, unverfälschte Getränke, gute Speisen und die muntere Bedienung. In ...