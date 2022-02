Philosoph mit Schnupfennase

War alles schon einmal da SN

Was Tagebücher uns alles verraten können Heute werden oft die sozialen Medien als Tagebuch benutzt, um für andere sichtbar Ereignisse und Befindlichkeiten, über deren Relevanz man diskutieren könnte, festzuhalten. Ob sich spätere Historiker darüber freuen werden? Tagebücher liefern tiefe Einblicke in ein Leben. Der Philosoph Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) gilt als einer der Begründer der spekulativen Naturphilosophie sowie des Deutschen Idealismus. Nach dem Studium der Philosophie und Theologie hielt er bereits als 23-Jähriger in Jena Vorlesungen und legte eine ...