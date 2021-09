Sklaverei und Konsumverhalten

War alles schon einmal da SN

Blut und Tränen für Zucker und Kaffee Sklaverei lässt sich keiner bestimmten evolutionistischen Epoche zuordnen, sondern war in Gesellschaften einmal mehr, einmal weniger stark ausgeprägt. Von 1500 bis 1888 war sie Basis für den Aufstieg des "Westens", wurden doch auf den Plantagen der "Neuen Welt" von Sklavinnen und Sklaven unter unmenschlichen Bedingungen begehrte Produkte produziert: In Europa stieg im 19. Jahrhundert der (immer erschwinglichere) Konsum von Zucker, Kaffee und Kakao, was sich u. a. im Aufschwung der Kaffeehäuser zeigte. Rum, ...