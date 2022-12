Undercover im Frauenknast

War alles schon einmal da SN

Als sich eine echte Lady als Arbeiterin ausgab. Missstände lassen sich gut durch Undercover-Einsätze aufdecken, wie der investigative Journalist Günter Wallraff (geb. 1942) immer wieder unter Beweis stellte. Diesen Weg beschritt auch die Diplomatentochter Lady Constance Georgina Lytton (1869-1923) - ihr Vater war gar Vizekönig von Indien -, die sich 1909 der Women's Social and Political Union (WSPU), also den Suffragetten, angeschlossen hatte. Frustriert von der unbeweglichen britischen Politik agierte die WSPU zunehmend militant, zündeten Briefkästen an, verätzten Golfplätze, schreckten ...