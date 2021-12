Unser Blick auf die Welt

War alles schon einmal da SN

Warum man ganz genau hinschauen sollte Wer braucht heutzutage noch Landkarten? Beim Autofahren leiten uns doch Navigationssysteme ans Ziel. Nur blöd, wenn man sich vertippt und das "E" in Lienz vergisst. Seit der Antike sollen die Vermessung und die Darstellung der Welt Orientierung bieten. Mindestens ebenso faszinierend wie historische Landkarten sind allegorische Darstellungen, die vor allem im Barockzeitalter beliebt waren und uns heute u. a. in Form beeindruckender Deckenfresken in Kirchen und Schlössern begegnen. Sie sind es wert, genauer - und ...