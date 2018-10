Ämter "auf Lebenszeit" sind ziemlich aus der Zeit gefallen

Was einst als Anker der Stabilität erfunden wurde, hat Schattenseiten und entwickelt sich zum Hindernis moderner Politik.

Die heftig umstrittene Bestellung eines Richters am Supreme Court der USA lenkt, neben dem Streit um dessen Verhalten in der Vergangenheit, die Aufmerksamkeit auf einen Umstand, der nicht nur mit der politischen Ausrichtung des Mannes zu tun hat. Die Richter werden "auf Lebenszeit" bestellt, was bedeutet, dass sie selbst entscheiden, wann sie sich für zu alt, zu krank oder zu müde halten, um dieses Amt auszuüben. Das heißt aber auch, dass Brett Kavanaugh noch lange Höchstrichter sein wird, wenn über dem Krawallpräsidenten Donald Trump schon längst der gnädige Vorhang des Vergessens liegen wird.