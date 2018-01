Die verzweifelte Suche nach Ersatz für Donald Trump

Der Zustand des US-Präsidenten provoziert allerlei Fantasien darüber, wer ihm wann nachfolgen könnte.

Wer immer den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika in jüngster Zeit im Fernsehen gesehen hat, muss geschockt sein. Donald Trump hat einen Wortschatz zum Weinen, eine Ausdrucksfähigkeit zum Lachen und Ideen zum Fürchten. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was Michael Wolff in seinem Buch "Fire and Fury" schreibt, dann neigt sich die intellektuelle Kapazität des US-Präsidenten rasant gegen die Nulllinie. Und das bei einem Menschen, der potenziell die Macht hat, über den Einsatz der schrecklichsten Waffen der Welt zu entscheiden.