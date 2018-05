Erdogans "nützliche Idioten" schaffen Klarheit

Manche Menschen stellen sich in den Dienst von Autokraten und zelebrieren ihre gespaltene Loyalität zum Nachteil vieler anderer.

Recep Tayyip Erdogan reitet wieder. Er schreit und schimpft in seinem Wahlkampf nicht nur in seiner Heimat auf Großveranstaltungen. Nein, er macht große Worte auch im Ausland, wo er möglichst viele von den Auslandstürken dazu bewegen möchte, im am 24. Juni jene Mehrheit zu sichern, die er braucht, um endlich zum Ersatz-Sultan zu werden. Dabei versteht er in seiner nationalistischen Hybris nicht, wie sehr er türkisch-stämmige Menschen in ganz Europa in ein Loyalitätsproblem stürzt. Sie, die die Segnungen demokratischer Verhältnisse in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und sonstwo in Europa genießen, sollen ihm dabei helfen, die Demokratie in der Türkei völlig abzuschaffen.