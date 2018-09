So mancher Nobelpreisträger ist zum Schämen

Welche Qualifikation braucht es, um über die Vergabe des Friedensnobelpreises zu entscheiden?

Wäre das Ansehen einer Person in einem Kurvendiagramm darstellbar wie die Börsenkurse, dann hätte die Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 1991, Aung San Suu Kyi, in den vergangenen Wochen und Monaten einen argen Absturz erlitten. Die Frau, die damals wegen ihres beharrlichen Einsatzes für die Menschenrechte der Bewohner Myanmars vom norwegischen Nobelpreiskomitee geehrt wurde, hat sich nachträglich dieser Ehre nicht würdig erwiesen. Zunächst schwieg sie aus innenpolitischem Kalkül zur brutalen Vertreibung der Rohingya aus Myanmar. Obwohl das Elend dieser Bedauernswerten eine Zeit lang täglich in den Medien nachzulesen und zu sehen war, fand Aung San Suu Kyi es nicht opportun, ihr politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen, um diese Not zu lindern.