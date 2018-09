Sprachverweigerung hält uns von der Wirklichkeit fern

Wer nur noch über Computernetzwerke kommuniziert, verpasst einen wichtigen Teil des Lebens.

Man stelle sich folgende Szene vor: In einem Restaurant auf einer beliebten Ferieninsel, in dem man einen Tisch nur bekommt, wenn man Tage vorher reserviert; am Nebentisch nimmt ein Paar Platz, beide ca. 30 Jahre jung, braun gebrannt, sie hochschwanger. Nach der Lektüre der Speisekarte und der Bestellung beginnt die Kommunikation der beiden. Nein, nicht miteinander, sondern jeder für sich mit irgendwem auf der Welt per Smartphone. Da wurden Infos ausgetauscht, vermutlich über die Insel, das Restaurant, das Wetter und was sonst noch an Wichtigem mitzuteilen war, statt miteinander zu reden. Das ist bei Weitem kein Einzelfall. Man hat schon ganze Familien gesehen, die sich wortlos jeder oder jede in seiner oder ihrer Cyberwelt verloren angeschwiegen haben. So ist man zwar beisammen, aber nicht wirklich miteinander.