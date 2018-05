1957 - das Prickeln der Konsumkultur zeigt Wirkung

Wie Coca-Cola zu einem Symbol für Fortschritt und den "American Way of Life" wurde - und für eine kulturpolitische Taktik der USA, die nicht so ganz nach Plan verlief.

Die letzten US-Soldaten waren längst nach Hause gefahren. Aber dass Amerika im Jahr 1957 dennoch überall in Salzburg gegenwärtig war, zeigt ein Blick auf Bilder und Zeitungsbände der Zeit. In der Stadt versprach ein Konzertplakat den letzten Schrei für Trendbewusste: "Erstmalig in Salzburg: Rock and Roll-Abend!" Reisebüros warben für Urlaub in den USA. Die "Salzburger Nachrichten" berichteten vom Zehn-Jahr-Jubiläum des International Salzburg Seminar auf Schloss Leopoldskron, das US-Studenten 1947 gegründet hatten, um während der Besatzungszeit "der Unkenntnis in Europa über Amerika und amerikanische Verhältnisse entsprechend entgegenzuwirken." Und im SN-Anzeigenteil empfahl ein Inserat "eine wirkliche Erfrischung: Coca-Cola".