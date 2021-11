Adventsingen, Theater und Kino bleiben erlaubt

Mit 2G und Maske bleibt Kultur möglich. Sogar in Oberösterreich trifft das Veranstaltungsverbot nicht die professionellen Kulturbetriebe.

Viele Kulturbetriebe leiden in der Pandemie zwar unter abgeschwächtem Publikumszuspruch, der vor allem in Salzburg und Oberösterreich mit den Beschränkungen für Ungeimpfte weiter nachlassen könnte. Zudem werden die neuen Verbote einige bitter treffen - etwa Konzerte mit üblicherweise stehendem Publikum oder Livemusik in der Nachtgastronomie. Und doch waren die Mitteilungen am Freitag weniger schlimm als befürchtet: Der Großteil des Konzert-, Theater- und Kinolebens darf weitergehen, wenngleich mit 2G-Regel und dauernder FFP2-Masken-Pflicht. So wie es aussieht, wird dies auch für Adventsingen ...